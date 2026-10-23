Mahalini tampil berhijab di Aceh, look-nya edgy banget!

Hiburan

Penampilan Mahalini Raharja saat tampil di Aceh pada 18 Oktober 2026 sukses mencuri perhatian. Istri Rizky Febian ini memilih mengenakan hijab dan busana tertutup, tapi tetap konsisten dengan karakter gayanya yang modern dan edgy.

Kuncinya ada di perpaduan warna yang harmonis, potongan busana terstruktur, dan detail aksesori unik. Jujur, ini bisa jadi inspirasi buat kita yang ingin tampil formal pakai hijab tapi nggak mau kelihatan membosankan.

Untuk pakaian, Mahalini memakai atasan yang mirip blazer atau outer berlengan panjang berwarna cokelat tua. Potongannya dibuat fitted sehingga memberikan kesan rapi, elegan, dan tegas. Pilihan warna cokelat netral ini juga bikin look-nya terasa hangat dan berkelas, cocok buat yang mau tampil formal tapi bosan pakai warna hitam.

Yang paling menarik perhatian adalah detail di bagian dadanya. Atasan cokelat tersebut dihiasi tiga baris pengait metalik warna perak yang dipadukan dengan aksen bulu-bulu putih.

Kontras antara pengait metalik yang tegas dan bulu putih yang lembut ini bikin busananya jadi terlihat lebih unik. Detail kecil ini sukses memperkuat kesan edgy tanpa menghilangkan sisi anggun Mahalini di atas panggung.

Kira-kira kalau kamu yang pakai, lebih suka gaya formal yang polos atau yang banyak detail kayak gini?