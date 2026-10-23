Nowela dan Bennett A.K. rilis lagu Semangat Maju buat Indonesia

Hiburan

Nowela Mikhelia dan Bennett A.K. baru saja merilis lagu berjudul “Semangat Maju”. Lagu ini lahir dari rasa bangga melihat bendera Merah Putih berkibar di panggung internasional, sekaligus harapan biar Indonesia makin gacor berprestasi di berbagai bidang, termasuk olahraga.

Nowela mengaku terharu banget saat melihat Indonesia dapat perhatian di kancah dunia. Meskipun dia sadar masih banyak yang harus diperjuangkan buat kemajuan bangsa, semangat persatuan dan rasa cinta Tanah Air tetap harus dijaga. Menurut Nowela, melihat bendera Indonesia berkibar membuat hatinya sangat terharu dan terselip doa agar Indonesia terus punya semangat untuk maju.

Inspirasi lagu ini juga makin kuat setelah Nowela ikut beberapa kegiatan olahraga besar. Dia sempat hadir di penyambutan kontingen Indonesia dan pembukaan Rumah Indonesia pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Selain itu, dia juga tampil di pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno waktu Indonesia lawan Malaysia.

Klimaks rasa bangganya terjadi saat Indonesia sukses meraih trofi juara FIFA ASEAN 2026. Nowela menyaksikan langsung momen kemenangan itu bareng puluhan ribu penonton, dan momen itulah yang jadi alasan kuat kenapa “Semangat Maju” harus dirilis sebagai perayaan buat masyarakat Indonesia.

Sebenarnya, “Semangat Maju” awalnya mau jadi lagu solo Nowela. Tapi, tim Passion Vibe merasa lagu ini butuh energi tambahan, makanya mereka masukin unsur rap. Akhirnya, Bennett A.K. bergabung buat ngisi lirik yang menggambarkan kecintaan pada Indonesia dan semangat pantang menyerah.

Liriknya sengaja dibuat sederhana biar gampang diingat dan dinyanyikan siapa saja. Liriknya menegaskan pentingnya optimisme, persatuan, dan ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan.

Nowela berharap lagu ini nggak cuma jadi lagu perayaan menang saja, tapi bisa jadi penyemangat buat tim nasional dan masyarakat Indonesia buat terus kejar prestasi. Dia pengin lagu ini jadi simbol keyakinan bahwa bangsa kita bisa berprestasi di tingkat dunia.

Nowela ingin lagu ini menjadi pernyataan yang bisa diserukan semua orang, yakni Indonesia pasti bisa, sehingga energinya dapat dirasakan tim Garuda sebagai tambahan semangat untuk memberi yang terbaik dalam setiap pertandingan.