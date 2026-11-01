Nagita Slavina bikin ajang hybrid fitness race khusus perempuan, ada tiket ke HYROX global

Hiburan

Nagita Slavina lewat BUNDlifetainment resmi meluncurkan wondr by BNI EmpowHER Arena. Ini adalah ajang hybrid fitness race terbesar di Indonesia yang memang dirancang khusus buat perempuan. Acaranya bakal digelar 5 Desember 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City.

Nagita Slavina, selaku Founder & CEO BUNDlifetainment, berharap wadah ini bisa bikin perempuan Indonesia lebih berani menantang diri, percaya diri, dan saling mendukung. Dia ingin ajang ini menginspirasi banyak orang untuk mencoba hal baru dan merayakan setiap pencapaian.

Target peserta dan peluang internasional

Event ini nggak main-main karena menargetkan lebih dari 1.000 peserta perempuan. Mulai dari yang sudah sering lari, anak gym, sampai yang benar-benar pemula yang baru mau mulai hidup sehat bisa ikutan. Yang paling bikin ngiler, pemenang dari kategori terpilih berkesempatan jadi BUNDlifetainment Athlete dan diberangkatkan ke ajang HYROX global.

Bukan cuma soal lomba, pengunjung juga bisa ikut sesi Hybrid Training dan belanja di Curated Lifestyle Market. Buat yang nggak bisa datang langsung, aksi para selebriti yang ikut lomba bisa ditonton via kanal YouTube BUNDlifetainment.

Kolaborasi dan standar kompetisi

Demi kualitas race yang tinggi, BUNDlifetainment bekerja sama dengan Jakarta Hybrid Race dari 20FIT Group. Hafiz Akbar selaku Producer BUNDlifetainment bilang kalau ajang ini lahir karena banyak perempuan ingin bergerak tapi belum punya panggung yang pas. Dia ingin event ini jadi IP flagship BUNDlifetainment yang hadir rutin tiap tahun.

Atlet fitness hybrid, Jessica Wijaya, yang merupakan pemegang rekor nasional HYROX Women's Doubles Pro, juga ikut berbagi cerita. Menurutnya, hybrid race butuh kekuatan, daya tahan, dan mental yang kuat. Dia ingin membuktikan kalau perempuan bisa kompetitif di level tertinggi tanpa harus jadi atlet dulu untuk bisa memulai.

Keamanan dan detail pendaftaran

Soal keamanan, Race Director Fernando Surya menjamin keselamatan peserta jadi prioritas utama. Lintasan dirancang profesional dengan tim medis yang siaga, dan setiap stasiun, transisi, dan titik marshal sudah diperhitungkan dari sisi keselamatan. Peserta juga didampingi lewat sesi Road to Event dan kelas reguler di 20FIT Arena.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) hadir sebagai title sponsor yang mengaitkan dukungan ini dengan solusi finansial digital wondr by BNI. BNI juga bakal kasih berbagai penawaran dan promo menarik selama acara.

Pendaftaran dibuka online lewat 20FIT Apps dengan rincian biaya sebagai berikut:

Kategori Singles (Open dan Pro): Rp700 ribu

Doubles Women Open: Rp1,2 juta

Relay Women: Rp1,8 juta

Untuk diskon Early Bird 30% sudah berakhir pada 31 Oktober 2026. Namun, buat komunitas dan KOL masih ada Partnership Program dengan diskon 20% yang berlaku dari 1 sampai 28 November 2026.

Kira-kira siapa nih artis atau atlet favorit kalian yang bakal muncul di garis start nanti?