Luna Maya, Wulan Guritno, dan Tasya Farasya curi perhatian di JFW 2027

Hiburan

Wulan Guritno kembali jadi primadona di runway Jakarta Fashion Week (JFW) 2027. Kali ini, dia membawakan koleksi bertajuk ‘SRIKANDI 2027’ karya desainer Rinda Salmun. Wulan yang memang selalu jadi model kepercayaan Rinda Salmun setiap show JFW, tampil elegan dengan kebaya. Busana ini bukan cuma soal tradisi, tapi jadi pernyataan tentang keberanian dan kemandirian jati diri.

Beda lagi dengan Luna Maya yang tampil di fashion show Buttonscarves pada 30 Oktober 2026 malam. Luna membawakan koleksi Pleats Me dengan look yang sangat bold. Dia memakai gaun pleats warna merah marun gelap yang dipadukan dengan aksesori syal berbulu dan kalung choker emas yang bikin tampilannya makin mewah.

Elemen pleats di baju Luna hadir dalam dua versi. Ada pleats halus yang kasih tekstur simpel buat berbagai acara, dan pleats lebar yang kasih volume ekspresif pas dia jalan di panggung.

Terakhir, ada Tasya Farasya yang tampil chic banget. Dia memperagakan busana bermotif arsitektural dengan kombinasi warna cream-marun. Detail ruffles, kerah pita, sampai lengan balon bervolume bikin look Tasya kelihatan sangat high-fashion.