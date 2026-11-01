Mie Ayam Donoloyo Fina, kuliner kaki lima favorit Bebi Romeo yang viral

Hiburan

Penyanyi Bebi Romeo jadi pusat perhatian setelah sering mengunggah konten makan mie ayam kaki lima di dalam mobil lewat media sosialnya. Bebi bahkan sering mengajak teman dan kerabatnya untuk ikut merasakan pengalaman makan unik tersebut.

Bebi Romeo adalah musisi Indonesia yang mulai berkarier pertengahan 1990-an sebagai vokalis band Bima sebelum kemudian membentuk band Romeo pada 1998.

Rahasia Mie Ayam Langganan Bebi Romeo

Tempat makan yang jadi langganan Bebi Romeo ternyata adalah Mie Ayam Donoloyo Fina, sebuah warung gerobakan khas Wonogiri yang berlokasi di Jalan RS. Fatmawati. Pemiliknya, Pak Darso, mengaku Bebi sudah menjadi pelanggan setia selama sekitar tiga sampai empat tahun. Biasanya, Bebi berkunjung setelah salat Jumat.

Bebi punya pesanan khusus saat makan di sini. Ia biasanya memesan mie ayam biasa dengan ukuran 3/4 porsi, karena menurut Pak Darso, porsi satu penuh akan terasa terlalu banyak.

Kehadiran Bebi dan konten yang ia bagikan membawa dampak besar bagi penjualan Pak Darso. Awalnya, ia hanya menyediakan 13 kilogram mie, namun setelah viral jumlahnya ditambah menjadi 15 kilogram. Secara jumlah porsi, penjualan yang dulunya hanya 120 porsi per hari kini meningkat menjadi 150 porsi per hari.

Perjalanan dari Glodok ke Fatmawati

Pak Darso memulai perantauannya dari Wonogiri ke Jakarta pada awal 1990-an setelah diajak saudaranya. Ia pertama kali berjualan di kawasan Glodok, Jakarta Kota, dengan harga mie ayam yang saat itu hanya 400 perak. Baru pada tahun 1999, Pak Darso mulai berjualan di Jalan RS. Fatmawati dan tidak pernah pindah lokasi hingga sekarang.

Nama Donoloyo sendiri ternyata merujuk pada sebuah paguyuban. Pak Darso menjelaskan bahwa setiap penjual di bawah paguyuban tersebut memiliki racikan mie ayam yang berbeda-beda.

Warung ini beroperasi mulai pukul 05.30 pagi. Puncak keramaian terjadi pada jam makan siang, sekitar pukul 11.00 sampai 13.00 WIB. Jika sangat ramai, warung bisa tutup pukul 15.00 atau 16.00 sore, namun biasanya tutup pukul 18.00 sore.

Menu dan Cita Rasa yang Berbeda

Warung ini hanya menawarkan dua menu utama: Mie Ayam Pangsit Biasa dan Mie Ayam Pangsit Yamin, yang masing-masing dibanderol Rp15.000. Untuk minumannya, tersedia teh Stea dingin seharga Rp5.000.

Berbeda dengan mie ayam Jawa atau Wonogiri pada umumnya yang menggunakan mie lurus dan rasa manis, Mie Ayam Donoloyo Fina menggunakan mie yang agak pipih, sedikit keriting, dan bertekstur kenyal mulur. Rasanya pun cenderung gurih asin, termasuk topping ayamnya yang tidak terlalu manis. Beberapa pelanggan bahkan meminta mienya dimasak setengah matang.

Untuk varian Mie Yamin Pangsit, rasanya lebih kaya karena ada tambahan kecap, menciptakan keseimbangan antara manis dan gurih. Bagi penyuka pedas, tersedia sambal merah gelap yang rasa pedasnya sangat kuat. Jika mengikuti gaya Bebi Romeo dengan menambahkan banyak saus sambal, rasanya menjadi lebih kompleks dengan sentuhan pedas, sedikit manis, dan asam.

Sistem pelayanannya pun cukup fleksibel. Karena meja dan kursi yang terbatas, banyak pembeli yang memilih makan di dalam mobil. Bagi mereka yang memesan untuk makan di mobil, ada pegawai yang siap membantu mengantarkan pesanan.