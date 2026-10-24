Sst, rahasia cantik Dita Meichan ternyata ada di tangan dr Tompi!

Hiburan

Dita Meichan blak-blakan soal pengalamannya menjalani operasi plastik di bagian hidung dan dagu belasan tahun lalu. Penyanyi ini merasa puas banget sama hasilnya karena ditangani langsung oleh musisi yang juga dokter, Tompi.

Pas ditemui di Studio Trans TV, Mampang, Jakarta Selatan pada 23 Oktober 2026, Dita cerita kalau perubahan wajahnya nggak terlalu mencolok. Rahasianya? Dia minta implan dengan ukuran kecil supaya tetap terlihat natural. Saking naturalnya, banyak orang di sekitarnya yang kaget pas tahu dia pernah operasi plastik karena merasa wajahnya cuma 'tambah cantik' tanpa terlihat ekstrem.

Buat aku, aku ngelakuin operasi tuh kan di hidung sama dagu, ada silikon yang di sini dari dr Tompi, ungkap Dita.

Tapi namanya juga perawatan kecantikan, keinginan untuk upgrade diri nggak ada habisnya. Dita mengaku mulai terpikir buat operasi kelopak mata. Alasannya karena dia merasa bentuk matanya berubah seiring bertambahnya usia. Kalau dulu matanya terlihat belo dan besar, sekarang dia merasa matanya makin lama makin kecil.

Walaupun sudah pengin, Dita mengaku masih malas berurusan dengan darah-darah kalau harus operasi sekarang. Jadi, rencana operasi kelopak mata ini bakal ditunda dulu sementara waktu sambil terus dipertimbangkan.

Ada satu fakta yang bikin kita semua iri: Dita mengenang kalau dulu dia bisa dapat prosedur kecantikan dari dr Tompi dengan biaya yang nyaris gratis. Dita bahkan bercanda kalau dirinya adalah salah satu 'produk sukses' dari dr Tompi.

Gratis! Terima kasih dr Tompi! Saya adalah produk suksesmu, pungkasnya.

Kira-kira kalau kalian operasi, bakal minta yang natural atau yang sekalian bikin pangling nih?