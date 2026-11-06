Maudy Ayunda ajak bantu warga Kampung Waan Papua yang krisis air bersih

Hiburan

Maudy Ayunda mengajak publik untuk ikut membantu warga Kampung Waan di Papua Selatan. Wilayah terpencil ini sedang menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Situasi ini makin berat karena Papua juga sedang dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Maudy Ayunda menyoroti bahwa akses air bersih masih menjadi persoalan serius bagi banyak masyarakat di Papua, termasuk warga Kampung Waan.

Masalah geografis bikin keadaan makin pelik. Kampung Waan hanya bisa diakses lewat jalur laut atau udara. Karena lokasinya yang terisolasi, proses pengadaan sampai penyaluran air bersih ke sana butuh upaya dan sumber daya yang nggak main-main.

Kepedulian Maudy ini bermula saat dia mencari komunitas dan jejaring lokal di Papua lewat mitranya, Hutan Itu Indonesia. Dari sana, dia terhubung dengan teman-teman Yayasan RITA.

Yayasan RITA sendiri nggak cuma terlibat dalam upaya pemadaman api di wilayah terdampak karhutla, tapi juga ikut menyalurkan air bersih bagi warga di sekitar Merauke yang mengalami kekeringan.

Kira-kira gimana ya cara kita bisa ikut berkontribusi buat warga di sana?