Byeon Woo Seok sampai D.O EXO bakal serbu Indonesia November 2026

Hiburan

Bulan November 2026 benar-benar jadi waktunya para penggemar di Tanah Air buat cuci mata. Ada sederet aktor dan idol K-Pop yang dijadwalkan datang ke Indonesia untuk menyapa penggemarnya lewat berbagai konser dan fanmeeting. Para bintang ini kabarnya sudah tidak sabar ingin memberikan penampilan spesial yang istimewa sekaligus menciptakan kenangan indah yang tidak akan terlupakan bagi siapa saja yang menonton.

Saking semangatnya, para aktor dan idol K-Pop yang akan datang ini sudah menyiapkan berbagai macam penampilan yang bakal diperlihatkan nanti. Jadi, jangan sampai ada yang ketinggalan momen langka ini karena para bintang sudah menyiapkan penampilan.

Jadwal Fanmeeting dan Konser Perdana

Salah satu yang paling ditunggu adalah Byeon Woo Seok. Aktor ini akan hadir dalam fanmeeting berjudul The Secret Library. Dalam acara tersebut, Byeon Woo Seok bakal mengajak para penggemarnya untuk merasakan keseruan lewat berbagai interaksi menarik serta menampilkan aksi istimewa di atas panggung.

Selain itu, ada kabar gembira buat yang suka musik karena penyanyi BOL4 akan menggelar konser bertajuk RED SQUARE pada Sabtu, 14 November 2026. Lokasinya akan berada di Balai Sarbini, Jakarta. Ini perdana BOL4 tampil di hadapan penggemar di Indonesia. Untuk memeriahkan suasana, BOL4 sudah menyiapkan lagu-lagu hits yang akan dibawakan agar bisa dinyanyikan bersama-sama, sehingga konser ini diprediksi bakal seru dan penuh kenangan.

Keseruan berlanjut pada Minggu, 15 November 2026, saat penyanyi sekaligus aktor Ong Seong Woo menyapa penggemarnya lewat fanmeeting Let's go-ONG di Ciputra Artpreneur, Jakarta. Ong Seong Woo akan menciptakan suasana seru dengan interaksi menarik serta penampilan istimewa yang sudah disiapkan. Penampilan ini diharapkan bisa membuat para penggemar terpukau saat melihatnya secara langsung nanti.

Kembalinya D.O EXO dan Kehadiran XODIAC

Bagi penggemar setia EXO, Doh Kyungsoo atau yang lebih dikenal sebagai D.O EXO akan kembali lagi ke Indonesia. Ia bakal menyapa penggemarnya lewat konser bertajuk DAY OFF yang akan digelar selama dua hari, yaitu pada 21 dan 22 November 2026 di Istora Senayan, Jakarta. D.O EXO dipastikan akan membuat penggemar takjub dengan penampilan istimewa yang sudah dipersiapkan, termasuk daftar lagu yang akan dinyanyikan bersama-sama di dalam venue.

Menutup rangkaian kunjungan bintang Korea di bulan November, grup XODIAC akan bertemu dengan penggemar melalui fancon X: In To You. Acara ini akan dilaksanakan pada Sabtu, 28 November 2026 di The Kasablanka Hall, Jakarta. Para member XODIAC sudah siap membuat penggemar di Tanah Air jatuh cinta lewat penampilan memukau serta berbagai interaksi menarik di atas panggung.

Bagi kita yang sudah tidak sabar, sebaiknya segera catat semua tanggal penting tersebut agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Jujur saja, melihat lineup November 2026 ini, dompet kita harus benar-benar kuat menghadapi serangan tiket konser dan fanmeeting yang beruntun. Kira-kira siapa yang paling kalian incar untuk ditemui?