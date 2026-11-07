Banjir tuntutan boikot, Ruben Onsu diminta stop tampil di TV

Hiburan

Gedung salah satu stasiun televisi swasta di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, jadi titik aksi unjuk rasa pada Kamis, 5 November 2026. Sekelompok massa turun ke jalan dengan satu misi utama: memboikot Ruben Onsu dari televisi.

Dalam video yang tersebar di Threads, puluhan orang terlihat memadati trotoar di samping pembatas jalan layang dekat gedung TV tersebut. Mereka nggak cuma sekadar kumpul, tapi membawa berbagai atribut untuk menuntut agar stasiun televisi tidak lagi memberikan panggung kepada bapak tiga anak ini.

Yang bikin heboh, ada kain putih yang dibentangkan di sisi kanan spanduk utama dengan pesan satir yang cukup pedas: "GAK PAPA JELEK YANG PENTING BUKAN B*TI". Tulisan ini otomatis jadi pusat perhatian orang-orang yang sedang melintasi kawasan Mampang.

Massa menilai kalau stasiun TV swasta dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus lebih tegas dan selektif dalam memilih publik figur yang muncul di layar kaca. Mereka menyoroti public figure yang tengah tersandung isu problematik dan persoalan moral di ruang publik.

Tuntutan utamanya jelas: stasiun televisi harus berhenti menampilkan Ruben Onsu dalam program-program mereka. Gelombang aksi ini ditengarai merupakan kelanjutan dari memanasnya konflik Ruben Onsu vs Sarwendah belakangan ini.

Kira-kira kalian setuju nggak kalau publik figur yang lagi bermasalah harus benar-benar 'puasa' tampil di TV?