Imaniar ogah cari sensasi, lebih pilih fokus berkarya

Hiburan

Imaniar masih aktif banget di dunia musik meski sudah puluhan tahun berkarier. Dia bahkan lagi menyiapkan beberapa proyek musik untuk tahun depan, termasuk single baru. Selain nyanyi, Imaniar juga masih mengajar vokal dan menerima tawaran manggung.

Kegiatannya belakangan ini cukup padat. Imaniar baru saja selesai jadi juri, mendirect sebuah award, dan melakukan syuting. Nggak cuma itu, dia juga berencana bikin usaha di bidang musik buat mengembangkan kiprahnya di industri ini.

Soal gimana caranya tetap eksis, Imaniar punya prinsip yang tegas: musisi harus dikenal karena karya dan prestasi, bukan sensasi. Dia nggak mau terlalu dibuat-buat biar viral atau ngetop, karena prinsip itulah yang menurutnya membuatnya bisa bertahan puluhan tahun di industri musik.

Selama berkarier, Imaniar merasa lebih banyak senang-senangnya. Tapi, ada satu hal yang bikin dia sedih, yaitu saat penggemar nggak bisa nonton penampilannya gara-gara harga tiket yang mahal atau acaranya bersifat privat. Dia pengennya semua orang bisa nonton, kalau bisa gratis.

Imaniar juga sempat cerita pengalamannya tampil di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, sampai Eropa. Dia terkesan karena penonton luar negeri justru sangat kagum dengan musik khas Indonesia, terutama yang ada unsur gamelan dan keroncong.

Ada juga cerita unik soal penggemar yang bikin dia tertawa. Imaniar pernah mengalami kejadian jilbabnya hampir terlepas karena ditarik penonton saat turun panggung, ternyata si penonton pengen jilbab itu buat kenang-kenangan.

Terakhir, ada kisah soal pengagum rahasia. Selama hampir empat tahun, Imaniar pernah dapat kiriman bunga dan cokelat yang cuma disertai kartu tanda cinta tanpa nama. Sampai sekarang pun dia nggak tahu siapa sosok secret admirer tersebut.