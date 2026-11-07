Ferry Maryadi cerita trauma masa kecil jadi claustrophobia

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Aktor Ferry Maryadi baru saja buka-bukaan soal perjuangannya melawan claustrophobia, alias fobia terhadap ruang sempit dan kondisi gelap total. Kondisi ini bikin dia merasa nggak nyaman banget kalau harus berada di ruangan tertutup.

Ferry Maryadi sendiri dikenal sebagai aktor sekaligus anggota klub motor The Prediksi. Dalam pengakuannya, rasa takut ini ternyata berakar dari masa kecilnya yang cukup traumatis.

Trauma gara-gara dikurung di kamar mandi

Ferry menceritakan kalau penyebab fobianya ini kemungkinan besar karena kenakalannya waktu kecil. Dia pernah dikurung di dalam kamar mandi dengan lampu yang dimatikan. Dia sempat bercanda menyebut hal itu sebagai didikan VOC, tapi dia menegaskan kalau itu bukan salah ayahnya, melainkan karena dia memang anak yang bandel saat itu.

Hal ini baru terungkap setelah dia berkonsultasi dengan terapis bernama Ferdian. Setelah dikorek lebih dalam, akhirnya penyebab rasa takut tersebut ketemu dan Ferry mulai menjalani terapi.

Perjuangan pakai helm full face dan bawa senter

Efek claustrophobia ini ternyata cukup berpengaruh ke mobilitas Ferry, terutama saat naik pesawat. Dia merasa terganggu ketika harus masuk ke toilet pesawat yang sempit. Bahkan dalam urusan pekerjaan, dia dulu nggak bisa kalau harus menutup mata menggunakan kain.

Yang paling terasa adalah urusan helm. Selama puluhan tahun, Ferry cuma mau pakai helm half face. Dia merasa nggak nyaman pakai helm full face karena merasa ruang napas dan jarak pandangnya jadi terbatas.

Ferry mengaku sampai sekarang masih selalu membawa senter ke mana pun dia pergi sebagai bentuk antisipasi kalau emosinya sedang nggak stabil.

Hasil terapi dua tahun terakhir

Kabar baiknya, kondisi Ferry sekarang sudah jauh lebih membaik setelah menjalani terapi selama dua tahun terakhir. Dia merasa ada perkembangan signifikan dalam hidupnya.

Sekarang Ferry sudah bisa nyaman menggunakan masker dan akhirnya bisa memakai helm full face. Dia menceritakan kalau proses terapinya tergolong singkat, hanya sekitar satu sampai dua kali sesi.

Menurut Ferry, terapisnya, Ferdian, memberikan sugesti berupa "kunci" atau "kode" tertentu. Jadi, saat rasa tidak nyaman itu mulai muncul, Ferry sudah tahu cara memanggil memori yang bisa bikin dia merasa tenang kembali. Cerita ini disampaikan Ferry saat berada di Studio Pagi-pagi Ambyar Trans TV, Mampang, Jakarta Selatan, pada 4 November 2026.

Kebayang nggak sih perjuangannya cuma buat pakai helm full face? Tapi salut banget buat Ferry yang sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya!