King Nassar kasih bocoran guest star konser Lost In The Jungle, katanya istimewa banget!

Hiburan

King Nassar bakal menggelar konser tunggal perdananya yang bertajuk Lost In The Jungle di Istora Senayan pada 7 November 2026. Di panggung nanti, pedangdut ini nggak sendirian karena bakal diiringi oleh Erwin Gutawa Orchestra.

Yang bikin heboh, King Nassar juga mengundang beberapa bintang tamu penyanyi buat kolaborasi. Meskipun nggak kasih nama secara detail, dia bilang kalau bintang tamunya itu limited tapi benar-benar istimewa. Hal ini diungkapkan King Nassar saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada 4 November 2026.

Katanya, ada alasan kuat kenapa dia memilih kolaborator tersebut, bahkan penyanyi itu disebut punya peran dalam kariernya. King Nassar mengaku sudah menyampaikan alasan pemilihan bintang tamu ini kepada Bos Creator, Vindes, dan Om Erwin. Dia menegaskan kalau dirinya selalu jujur dan nggak bisa mengarang-ngarang soal alasan pemilihan kolaboratornya.

King Nassar tetap tutup mulut soal siapa sebenarnya penyanyi yang dimaksud. Dia cuma minta penonton buat sabar dan melihat langsung hasilnya di panggung karena semuanya sudah sesuai dengan apa yang dia kira-kira.

Untuk konsernya sendiri, King Nassar bakal tampil selama tiga jam. Dia sudah menyiapkan aksi panggung yang fenomenal dengan membawakan total 30 judul lagu. Jujur, kita jadi ikutan penasaran siapa sih sosok 'istimewa' yang bisa bikin King Nassar se-excited ini?