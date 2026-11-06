Megan Domani dan Jeremy Moeremans jadi bridesmaid-groomsmen di nikahan Asnawi Mangkualam

Hiburan

Megan Domani dan Jeremy Moeremans sukses mencuri perhatian saat hadir di pernikahan pesepak bola Asnawi Mangkualam dan aktris Yuriska Patricia pada 1 November 2026. Bukan cuma jadi tamu biasa, pasangan aktris dan aktor ini dipercaya jadi bridesmaid dan groomsmen.

Mereka mengawal momen bahagia ini dari awal sampai akhir, mulai dari prosesi akad nikah di pagi hari hingga acara resepsi pada malam harinya. Untuk urusan konsep, Asnawi dan Yuriska memilih adat Sunda saat akad nikah, lalu lanjut ke tema modern untuk pesta resepsinya.

Lewat unggahan di media sosial pada 4 November, Megan Domani mengungkapkan rasa bahagianya sekaligus memberi selamat untuk kedua mempelai. Aktris berusia 24 tahun ini juga mendoakan agar kehidupan baru Asnawi dan Yuriska penuh dengan kebahagiaan.

Kemunculan Megan dan Jeremy yang terlihat serasi otomatis bikin netizen heboh di kolom komentar. Banyak yang berharap mereka segera menyusul ke pelaminan, apalagi hubungan mereka sudah berjalan bertahun-tahun dan sempat dikabarkan akan segera menikah.

Tapi, Megan ternyata punya rencana lain. Dalam wawancara pada Desember 2025, ia mengaku masih ingin fokus mengejar karier dan menikmati proses kehidupan bareng Jeremy. Megan berharap kenyamanan yang mereka rasakan selama ini bisa terus terjaga.

Kalau penasaran gimana awal mulanya, Megan dan Jeremy ternyata bertemu saat main di sinetron Cinta Misteri tahun 2018. Awalnya mereka nggak terlalu banyak komunikasi di lokasi syuting, tapi lama-lama jadi dekat sampai akhirnya jadian. Megan bahkan bercerita lewat kanal YouTube Maia AlElDul TV pada Desember 2025 kalau Jeremy adalah pacar pertamanya. Selain itu, Megan merasa nyaman menjalani hubungan jangka panjang dengan adik dari aktris Aurelie Moeremans ini.

Meski jarang pamer kemesraan di depan publik, mereka sesekali berbagi foto bareng lewat Instagram. Karena jauh dari gosip macam-macam, perjalanan cinta mereka justru bikin fans makin penasaran.