Dari Boy Anak Jalanan jadi gamer, Stefan William makin asyik streaming Mobile Legends

Hiburan

Stefan William sekarang lagi hobi banget jadi streamer game. Dia sering menyapa penggemarnya lewat siaran langsung di YouTube, dan game yang paling sering dimainkan adalah Mobile Legends. Bener-bener plot twist ya, dari aktor sinetron populer tiba-tiba jadi gamer.

Padahal kalau ingat masa jayanya, Stefan itu idola banget. Namanya melejit lewat peran ikonik sebagai Boy Wirawan di sinetron Anak Jalanan. Popularitasnya berlanjut lewat berbagai judul sinetron dan film layar lebar.

Perjalanan kariernya sebenarnya sudah dimulai sejak muda. Stefan William Umboh yang lahir di California, Amerika Serikat, pada 11 Agustus 1993 ini sempat muncul di film Bestfriend? tahun 2008. Terus, tahun 2010 dia makin dikenal lewat sinetron Arti Sahabat berperan sebagai Yudha, di mana dia adu akting bareng Yuki Kato, Kevin Julio, Nina Zatulini, dan Cut Meyriska.

Selain akting, Stefan ternyata pernah nyoba peruntungan di dunia musik. Dia bergabung dengan grup musik The Junas Monkey bareng Ajun Perwira, Aditya Suryo, dan Bobie Antonio. Mereka sempat rilis lagu seperti "Jadian" dan "Ikut Aku". Seiring berjalannya waktu, nama grupnya berubah jadi The Junas dan tetap aktif berkarya.

Walaupun urusan musik nggak seintens pas dia main sinetron, tapi ini bukti kalau Stefan itu orangnya punya minat yang beragam. Dari layar kaca, panggung musik, sampai sekarang layar gadget buat streaming game. Kita lihat aja, kira-kira setelah ini dia bakal banting stir ke mana lagi?