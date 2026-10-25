Song Hye-kyo dan Gong Yoo bakal main bareng di drakor Tantara

Hiburan

Netflix sudah resmi mengumumkan serial drama Korea original terbaru berjudul "Tantara" yang dijadwalkan rilis pada 11 Desember 2026. Kabar ini disampaikan lewat pernyataan resmi platform streaming tersebut pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Jujur saja, siapa yang nggak heboh lihat Song Hye-kyo dan Gong Yoo dalam satu frame? Dua aktor besar ini bakal jadi pemeran utama di drama yang mengambil latar waktu tahun 1960-an sampai 1980-an. Jadi, kita bakal diajak nostalgia ke era lama Korea.

Song Hye-kyo berperan sebagai Min-ja, sosok wanita tangguh yang harus berjuang melawan kemiskinan dan berbagai cobaan hidup sejak kecil. Berkat tekadnya yang kuat, Min-ja akhirnya nekat banting setir dan terjun ke industri rekaman musik Korea.

Sementara itu, Gong Yoo akan memerankan Dong-gu, sahabat masa kecil Min-ja yang super setia. Dong-gu digambarkan sebagai karakter yang kepribadiannya sulit ditebak, tapi dia selalu siap pasang badan buat melindungi dan mendukung semua mimpi Min-ja dalam suka maupun duka.

Yang bikin makin menarik, serial ini menandai kembalinya penulis skenario jempolan Noh Hee-kyung setelah absen selama lebih dari empat tahun. Kita tahu Noh Hee-kyung punya rekam jejak yang oke banget lewat karya populernya seperti "Worlds Within" (2008) dan "That Winter, the Wind Blows" (2013) yang juga dibintangi Song Hye-kyo, serta "Our Blues" (2022).

Perpaduan antara penulis legendaris, latar era klasik, dan chemistry antara Song Hye-kyo dan Gong Yoo rasanya sudah jadi resep juara. Kira-kira bakal jadi drakor paling ikonik tahun ini nggak ya?