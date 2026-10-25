Rayakan ulang tahun ke-39, DJ Una bagi-bagi nasi kotak dan uang

Hiburan

DJ Una kini berusia 39 tahun, seperti ia tulis di Instagram pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Ia memilih mengawali umur barunya dengan aksi berbagi kepada sesama.

Lewat Instagram, DJ Una membagikan momen saat ia menyiapkan banyak nasi kotak lengkap dengan uang untuk diberikan kepada orang-orang yang ditemuinya di jalanan. Manis banget, kan?

Dalam unggahannya, ia menulis, Umur nambah, rezeki nambah, yang sayang juga nambah. Gak heran kalau setelah momen ini, DJ Una ramai mendapat ucapan selamat.

Definisi ulang tahun yang berkah banget, ya gak sih?