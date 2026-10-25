Irish Bella Tampil Berkelas Pakai Blazer Hitam di Anniversary Pernikahan

Hiburan

Irish Bella merayakan dua tahun pernikahannya dengan Haldy Sabri lewat makan malam romantis yang dihiasi lilin. Pasangan yang menikah pada 19 Oktober 2026 ini memilih tampil serba hitam untuk memberikan kesan klasik dan berkelas.

Lewat unggahan di Instagram pribadinya, aktris Irish Bella membagikan momen spesial tersebut dengan pilihan busana yang menarik perhatian karena simpel namun tetap chic. Ia mengenakan blazer hitam dengan siluet yang memberikan kesan rapi, formal, sekaligus modern.

Tampilan monokrom ini tidak terlihat membosankan berkat detail lipatan manset putih yang kontras pada bagian lengan blazer. Aksen kecil ini sukses memberikan sentuhan berbeda tanpa membuat penampilannya terkesan berlebihan.

Untuk melengkapi look-nya, Irish memakai hijab segi empat berwarna hitam yang ditata rapi. Pilihan warna yang senada dari kepala sampai pakaian membuat keseluruhan tampilannya terlihat harmonis. Ini jadi bukti kalau warna gelap bisa terlihat elegan asal potongan dan detailnya tepat.

Sebagai pemanis, Irish membawa tas tangan berwarna krem-putih dengan tekstur quilted dan detail pegangan atas atau top handle. Warna tas yang lebih terang ini memberikan kontras yang pas untuk memecah dominasi warna hitam pada busananya.

Jujur, pilihan outfit-nya juara banget buat yang cari inspirasi tampil formal tapi nggak kaku pas dinner bareng pasangan. Minimalis tapi tetap terlihat mahal, kan?