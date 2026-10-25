Ria Ricis pasang badan usai Moana dibilang sombong pas umrah

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Ria Ricis baru saja berbagi cerita lewat kanal YouTube miliknya tentang kejadian kurang mengenakkan saat menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci. Ricis sempat menegur ibu-ibu karena putrinya, Moana, disebut sombong hanya karena tidak mau diajak berfoto.

Kejadian ini bermula saat Ricis dan Moana berada di Masjid Nabawi. Selama di sana, banyak orang yang ingin berfoto dengan mereka. Ricis menjelaskan kalau mood Moana sebagai anak kecil bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau Moana mau, Ricis izinkan, tapi kalau tidak mau, Ricis tidak akan memaksa.

Kekacauan terjadi ketika ada seorang ibu yang melintas meminta foto, tapi Moana justru menyembunyikan wajahnya. Ricis menduga Moana sudah bosan atau kelelahan. Namun, ia terkejut karena ibu tersebut justru berkomentar, "Sombong banget ya Moana, sombong banget," sambil berjalan pergi.

Merasa tidak terima, Ricis langsung menyusul ibu tersebut untuk mengonfirmasi pernyataannya. Ricis mengingatkan bahwa Moana masih berusia dua tahun dan suasana hatinya bisa berubah-ubah, apalagi saat merasa lelah atau bosan.

"Astagfirullahaladzim Ibu, astagfirullahaladzim, anak saya masih umur dua tahun, Ibu bilang anak saya sombong, Bu? Ntar kalau anak Ibu dibilang sombong mau enggak?" ujar Ricis saat meluruskan situasi tersebut.

Bagi Ricis, penolakan Moana bukan berarti sengaja tidak ramah. Meskipun paham banyak orang ingin berfoto bersama, Ricis tetap memprioritaskan batas kenyamanan anaknya. Menurutnya, anak kecil juga punya perasaan yang harus dihormati.

Jujur ya, masa iya anak umur dua tahun sudah punya konsep 'sombong'? Kayaknya yang perlu belajar soal etika justru orang dewasa yang nggak paham mood balita.