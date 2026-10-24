Ravi Andika rilis single Bulan Biru yang terinspirasi film The Smurf

Hiburan

Penyanyi Ravi Andika baru saja merilis single berjudul Bulan Biru. Uniknya, lagu ini terinspirasi dari film live action The Smurf tahun 2011. Kalau di film itu Bulan Biru adalah peristiwa ajaib yang cuma terjadi setahun sekali buat buka portal ke New York, Ravi mengubah momen magis itu jadi cerita tentang rindu, harapan, dan kesetiaan.

Kita bisa ngerasain banget komitmen seseorang yang rela nunggu lama demi cinta yang sempurna lewat lagu ini. Menurut Ravi Andika pada 24 Oktober 2026, lagu ini dipersembahkan buat mereka yang lagi memendam rindu dan merawat harapan. Dia pengin Bulan Biru bisa jadi teman sekaligus "pelukan hangat" buat yang lagi menunggu.

Buat urusan musik, Ravi sengaja pilih aransemen yang intim dan syahdu. Vokal lembutnya dipadukan sama instrumen minimalis, bikin emosi lagunya terasa jujur dan nggak berlebihan.

Kerennya lagi, Ravi juga bertindak sebagai produser di single ini. Dia nggak sendirian karena berkolaborasi dengan musisi berpengalaman, salah satunya Putra Prastyo dari band Closehead yang jadi ko-produser.