Klarifikasi soal perut buncit sampai momen mewah BCL bareng keluarga

Hiburan

Bunga Citra Lestari atau BCL akhirnya angkat bicara setelah netizen heboh menyebut dirinya hamil gara-gara perutnya yang tampak membuncit di beberapa foto. BCL menegaskan kalau dia tidak hamil dan kondisi perut buncit itu cuma efek 'bloated' karena sedang menstruasi. Duh, netizen memang paling cepat ya kalau soal tebak-tebakan hamil!

Di luar isu itu, istri Tiko Aryawardhana ini emang hobi banget berbagi momen manis bareng keluarga kecilnya di Instagram. Salah satu yang paling berkesan adalah saat merayakan ulang tahun putranya, Noah, bulan September lalu. BCL menyiapkan birthday brunch di restoran lengkap dengan kue cinnamon roll handmade buatannya sendiri yang bertuliskan ‘Happy Birthday Noah.’

Bukan cuma buat anak, BCL juga bikin perayaan ulang tahun suaminya dengan cara yang nggak biasa, yaitu di atas pesawat lengkap dengan sepiring kue. Kemewahan ini berlanjut sampai ke Paris, di mana mereka merayakan ulang tahun sang suami lagi di sebuah restoran dengan kejutan kue dan lilin menyala.

Bukan cuma suami dan anak yang dirayakan, BCL juga sempat membagikan momen ulang tahunnya yang ke-43 di restoran Nobu, Singapura. Tak berhenti di situ, dia juga kembali berkunjung ke Singapura untuk jajan es krim dan menikmati sushi serta salad di restoran.

Saat liburan akhir tahun di London, mereka juga berbagi momen makan bersama. Di sana, mereka terlihat makan besar di restoran BBQ dengan berbagai irisan daging yang memenuhi meja. Selain sibuk bareng keluarga, BCL juga sempat meluangkan waktu buat nongkrong dan ngobrol bareng teman-teman artisnya di sebuah restoran.