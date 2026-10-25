Bernadya batal tampil di Palembang gara-gara kabut asap

Hiburan

Bernadya batal tampil di Sampoerna Fest Palembang yang seharusnya digelar pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Kabar kurang enak ini diumumkan langsung oleh Juni Records, label musik yang menaungi penyanyi berusia 22 tahun tersebut.

Alasannya jelas dan nggak bisa dinegosiasi: kondisi Palembang lagi parah banget karena tertutup kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pihak Juni Records bilang kalau mereka merasa kurang tepat kalau Bernadya tetap nekat tampil di saat masyarakat setempat lagi berjuang menghadapi dampak kesehatan akibat asap tersebut.

Tim Bernadya juga menyampaikan keprihatinan mendalam buat warga Palembang dan sekitarnya. Mereka nggak lupa minta maaf sebesar-besarnya buat para fans dan pendengar yang sudah semangat nungguin kehadiran Bernadya di panggung. Selain itu, mereka juga berterima kasih atas pengertian dari pihak penyelenggara acara.

Sebagai penutup, Juni Records mendoakan supaya kondisi di Palembang bisa segera membaik dan pulih, jadi Bernadya bisa cepat-cepat ketemu sama penggemarnya di sana.

Kondisi udara di sana memang lagi nggak main-main. Data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat kalau kualitas udara di empat kawasan Sumatera Selatan masuk kategori ‘berbahaya’ pada Jumat, 23 Oktober 2026 pagi. Khusus di Palembang, konsentrasi PM10 mencapai 1.316 dan PM2.5 berada di angka 684. Gila banget, kan?

Keputusan cancel ini menurut kita sudah paling benar sih. Buat apa maksa konser kalau napas saja susah? Kesehatan tetap nomor satu, galau bisa nanti kalau udaranya sudah bersih.