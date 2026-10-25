Randy Pangalila resmi pensiun dari dunia pertarungan setelah menang TKO

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Aktor Randy Pangalila memastikan dirinya mengakhiri karier di arena pertarungan setelah berhasil mengalahkan atlet Muay Thai nasional, Jekson Karmela alias Kkajhe. Kemenangan TKO pada ronde pertama itu menjadi momen penutup yang manis bagi pria yang dijuluki Randpunk di atas ring ini.

Keputusan pensiun ini bukan cuma keinginan pribadi, tapi juga bentuk kepatuhan Randy terhadap orang-orang terdekatnya. Saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, 22 Oktober 2026, Randy mengungkapkan kalau kedua orang tuanya sampai menangis setelah melihat kemenangannya dan memohon agar ia tidak bertanding lagi.

Bukan cuma orang tua, istri Randy, Chelsey Frank, juga meminta dirinya mempertimbangkan kembali risiko bertarung. Menurut Randy, istrinya menilai kehidupan dan kariernya sudah berjalan baik. Namun, Randy sempat meminta dukungan untuk satu laga terakhir dengan janji tidak akan kembali lagi.

Dari istri, kalau orang tua aku ya udah pasti, orang tua aku juga waktu aku menang terakhir aja dia udah sampai nangis-nangis, 'Please jangan lagi.' Mama papa aku udah kayak gitu, cerita Randy.

Randy juga menegaskan bahwa ia tidak akan tergoda untuk kembali bertanding meskipun ada tawaran bayaran yang nilainya fantastis. Baginya, laga melawan Kkajhe adalah farewell yang sudah ia nyatakan sejak awal untuk menutup chapter hidupnya di dunia combat.

Yang terakhir kemarin itu lawan Kkajhe. Itu penutupan, penutupan termanis. Hahaha. Jadi saya tutup chapter saya di dunia combat dan saya tinggalkan, sudah, pungkasnya.