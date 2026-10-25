Demian Aditya rayakan ultah ke-17 putranya, caption 'akhirnya' bikin netizen salfok

Hiburan

Artis Demian Aditya baru saja berbagi momen manis merayakan ulang tahun ke-17 putranya, Kiandra Aldya Arka, yang lahir dari pernikahannya dengan Yulia Rachman. Momen ini diunggah melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Dalam video yang dibagikan, Demian dan Arka terlihat sedang berada di sebuah restoran. Suasananya terasa hangat banget pas Demian datang membawa kue ulang tahun dengan lilin menyala, yang kemudian ditiup oleh Arka sebelum mereka berpelukan.

Tapi, yang bikin heboh bukan cuma pelukannya. Netizen justru salfok sama satu kata di caption yang ditulis Demian, yaitu kata 'akhirnya'. Kata sederhana itu malah memancing rasa penasaran warganet sampai banyak yang bertanya-tanya kenapa si pesulap ini baru bisa merayakan ulang tahun Arka bersama tahun ini.

Jujur, kita juga jadi kepo. Kata 'akhirnya' itu biasanya punya makna mendalam, kan? Jadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi sampai perayaan kali ini terasa begitu spesial buat mereka.