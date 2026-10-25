Krisdayanti sabet emas dan perak di Singapore Kung Fu Games, keren banget!

Hiburan

Krisdayanti berhasil membawa pulang medali emas dan perak dari kejuaraan Singapore Kung Fu Games. Pencapaian ini dibagikan KD lewat Instagram pribadinya pada 19 Oktober 2026, lengkap dengan foto-foto medali dan momen manis bareng keluarga.

Momen kemenangan ini makin spesial karena Raul Lemos, Amora, dan Kellen datang langsung buat kasih dukungan. KD sampai terharu karena anak-anaknya rela terbang jauh demi menemani mamanya bertanding di arena.

Menurut KD, wushu bukan cuma soal adu kekuatan fisik, tapi juga soal kedisiplinan, ketekunan, dan kerendahan hati. Dia merasa terhormat bisa ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini karena wushu jadi ruang baru buat dia berkembang di luar dunia musik.

Bagi penyanyi berusia 51 tahun ini, ada kemiripan antara musik dan wushu, yaitu sama-sama butuh dedikasi, kesabaran, dan disiplin tinggi untuk dapat hasil terbaik. Dia merasa wushu memberinya kesempatan buat menantang diri dengan cara yang beda dari biasanya.

KD juga nggak lupa berterima kasih kepada suami dan anak-anaknya. Dia bilang kemenangan emas dan perak ini terjadi berkat doa dan dukungan dari keluarga tercinta. Bener-bener definisi support system yang juara!