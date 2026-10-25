Ratna Galih akhirnya lepas rindu sama anaknya yang wisuda di Madinah

Hiburan

Momen paling membanggakan buat orang tua itu pasti pas melihat anak berhasil meraih pencapaian besar. Itulah yang dirasakan Ratna Galih saat menemani putra sulungnya, Shelby Adhideva Sawkani, merayakan kelulusan di Universitas Islam Madinah.

Lewat Instagram, Ratna membagikan momen wisuda Shelby yang terjadi pada 15 Oktober 2026. Acara tersebut merupakan bagian dari graduation overseas program di Universitas Islam Madinah. Setelah menjalani LDR antara Indonesia dan Arab Saudi, Ratna mengaku bersyukur bisa bertemu kembali dengan sang putra sekaligus melihat pencapaiannya secara langsung.

Yang bikin salut, ternyata Shelby ini masih duduk di kelas 8 SMP. Dia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pendalaman ilmu agama dan Bahasa Arab di kampus tersebut. Ratna pun berharap segala ilmu dan pengalaman selama di Madinah bisa bermanfaat buat anaknya. Dia juga memberi semangat agar Shelby tetap konsisten dalam menuntut ilmu.

Postingan ini pun banjir komentar positif dari netizen dan rekan artis. Meisya Siregar sampai merasa terharu dan bangga, sementara Dian Ayu Lestari memberikan ucapan selamat kepada Shelby. Ada juga netizen yang mendoakan agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat saat kembali ke Indonesia nanti.

Bener-bener definisi anak hebat dan ibu yang supportif banget, ya?