Mytha Lestari puas lihat progres finalis Bintang Radio 2026

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Juri Bintang Radio 2026, Mytha Lestari, melihat ada peningkatan signifikan pada penampilan sepuluh finalis di hari kedua kompetisi. Menurutnya, para peserta tampil lebih matang karena sudah belajar dari pengalaman dan kekurangan mereka pada hari pertama.

Mytha menilai para finalis kini lebih percaya diri dalam menguasai panggung, teknik vokal, hingga lagu yang mereka bawakan. Progres ini menunjukkan kesiapan mereka dalam menghadapi grand final sekaligus memberikan kemampuan terbaik di depan dewan juri.

"Penampilan sepuluh finalis hari ini ternyata lebih bagus dibandingkan hari pertama, karena mereka mungkin sudah banyak belajar sebelumnya," ujar Mytha pada 29 Oktober 2026 di Auditorium Abdulrahman Saleh RRI, Jakarta Pusat. Ia juga menambahkan bahwa peserta nomor satu di kedua kategori tampil aman, sehingga suasana jadi lebih percaya diri.

Bagi Mytha, hari pertama memang menjadi momen adaptasi bagi peserta untuk menghadapi tekanan panggung dan suasana perlombaan. Hal itu membantu mereka merasa lebih nyaman saat menyanyi di hadapan penonton dan juri pada penampilan berikutnya.

Penguasaan panggung, vokal, dan lagu menjadi aspek krusial yang diperhatikan. Mytha menekankan bahwa jika ada kesalahan kecil saat pertunjukan, hal itu tidak selalu berasal dari peserta, tapi bisa dipicu oleh masalah musik atau kendala teknis lainnya.

Selain urusan vokal, Mytha mengapresiasi penggunaan busana daerah yang dikenakan para finalis saat grand final. Meskipun lagu yang dibawakan tidak selalu berasal dari daerah mereka, para peserta tetap membawa pakaian tradisional daerah masing-masing.

Mytha mengaku bangga karena sepuluh peserta dari berbagai daerah ini menunjukkan kualitas dan keseriusan yang tinggi. Menurutnya, mereka telah membuktikan kelayakan untuk tampil di panggung grand final Bintang Radio 2026.

Proses penjurian dijadwalkan berakhir pada 31 Oktober 2026. Mytha berharap keputusan akhir nanti bisa menentukan penyanyi terbaik yang mampu mewarnai industri musik Indonesia.

Kira-kira siapa nih yang bakal bawa pulang piala juara tahun ini?