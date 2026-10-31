Kumpulan mie ayam favorit artis, ada yang langganan tiap minggu!

Hiburan

Ternyata selera lidah para selebriti itu sederhana. Banyak artis Tanah Air yang malah lebih memilih racikan mie ayam kaki lima dibandingkan restoran mewah karena rasanya yang sudah akrab di lidah.

Musisi Bebi Romeo misalnya. Dia punya langganan di Mie Ayam Donoloyo yang dikunjungi hampir setiap minggu. Bebi dikenal suka porsi melimpah dengan tambahan saus dan sambal yang banyak.

Nikita Mirzani juga punya tempat favorit sejak kecil, yaitu Mie Ayam Asli Banyumas Sunja di Jalan Binong Permai No. 14B, Curug, Kabupaten Tangerang. Dia suka rasa bumbu yang khas dan konsisten. Menu andalannya adalah mie tekstur kecil dengan topping ayam cincang berbumbu kecap, yang bisa dilengkapi bakso, pangsit rebus, sambal, saus, dan cuka. Harga per porsinya mulai dari Rp17.000.

Kalau Ayu Ting Ting, pilihannya jatuh pada Mie Ayam Langsam di Depok. Menariknya, usaha rumahan ini diracik oleh mantan chef hotel yang sudah berpengalaman selama 15 tahun. Mie yang disajikan bertekstur tipis agak pipih dengan topping ayam cincang gurih, lengkap dengan pangsit goreng renyah.

Untuk Kris Dayanti dan Yuni Shara, mereka menyukai Mie Ayam Bakso Yunus di kawasan Tebet yang sudah berdiri sejak 1984. Menu favorit mereka adalah mie ayam bakso dan mie yamin bakso urat dengan mie berukuran kecil.

Terakhir ada komedian Melky Bajaj yang suka Bakmi Ayam Semarang di Jalan H. Agus Salim No. 59, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Alasan utamanya adalah porsinya yang besar dan rasa yang gurih. Selain bakmi ayam biasa, tersedia pilihan mie yamin, kwetiau, bihun, serta topping bakso dan pangsit rebus. Harga seporsinya dibanderol mulai Rp21.000an.

Jadi, kalian lebih pilih mie yang teksturnya kecil atau yang tipis pipih nih?