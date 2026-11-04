Sindir halus mantan, Navier siap nikah lagi di drakor The Remarried Empress

Hiburan

The Remarried Empress merupakan salah satu drama Korea yang paling dinantikan penayangannya di bulan November ini. Drama yang diadaptasi dari Webtoon populer ini membawa kita ke drama rumah tangga tingkat kekaisaran yang bikin darah tinggi sekaligus penasaran.

Ceritanya fokus ke Navier, permaisuri Kekaisaran Timur yang cerdas dan anggun. Hidupnya awalnya stabil meski pernikahannya dengan Kaisar Sovieshu itu damai tapi tanpa cinta. Sialnya, kestabilan itu hancur waktu Sovieshu membawa Rashta ke istana. Rashta sendiri adalah budak yang melarikan diri sebelum akhirnya ditemukan oleh sang kaisar.

Plot twist-nya, Sovieshu nggak cuma membawa Rashta masuk, tapi juga berencana menceraikan Navier supaya Rashta bisa jadi pendamping barunya. Benar-benar definisi 'diganti' yang paling menyakitkan, ya. Tapi tenang, Navier nggak tinggal diam menghadapi situasi ini.

Di tengah kekacauan itu, muncul Pangeran Heinrey dari Kekaisaran Barat yang jatuh cinta pada pesona Navier. Yang bikin unik, Heinrey punya kemampuan rahasia bisa berubah jadi burung buat memata-matai kondisi di Kekaisaran Timur. Justru dalam wujud burung inilah dia bertemu dan jatuh cinta dengan Navier.

Bukannya meratapi nasib, Navier malah menyusun strategi. Dia mengajukan syarat kepada Sovieshu agar mereka bisa berpisah: Navier harus diperbolehkan menikah lagi dengan Pangeran Heinrey.

Untuk pemerannya, Shin Min Ah tampil sebagai Navier yang anggun. Ju Ji Hoon berperan sebagai Kaisar Sovieshu yang lebih memilih mantan budak daripada istrinya sendiri. Lee Jong Suk jadi Pangeran Heinrey si 'manusia burung', dan Lee Se Young memerankan Rashta, selir yang diproyeksikan jadi permaisuri baru.