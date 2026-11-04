Karnaval SCTV bakal guncang Purworejo, ada konser gratis dan bintang sinetron

Hiburan

Karnaval SCTV bakal mampir ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada 7 dan 8 November 2026. Acara roadshow ini bakal menghadirkan konser musik dan berbagai aktivitas seru yang bisa dinikmati masyarakat secara gratis di Alun-Alun Purworejo.

Untuk jadwalnya, acara dimulai pada Sabtu, 7 November 2026 pukul 14.15 WIB, lalu lanjut lagi pada Minggu, 8 November 2026 pukul 07.00 WIB dan 14.15 WIB. Semua keseruannya bakal disiarkan secara LIVE. Biar makin rame, ada tiga host yang bakal memandu acara, yaitu Ben Kasyafani, Fanny Ghassani, dan Anwar BAB.

Di hari pertama, Sabtu 7 November 2026 pukul 14.15 WIB, grup band Repvblik bakal naik panggung. Mereka nggak sendirian karena ada Sridevi, Restu, dan Dieva 'The Icon'. Selain itu, bintang sinetron "Wajah Cinta Yang Lain" seperti Denny Weller, Regina Alya, Rafi Angkarana, dan Amanda Wisaksana juga hadir. Bahkan, pemain film "Gjls: Berapi-Api" bakal menyapa warga Purworejo secara spesial di siang harinya.

Pada siang hari mulai pukul 14.15 WIB, panggung juga akan diramaikan penampilan Ridho Rhoma & Sonet 2 Band. Mereka bakal ditemani oleh Rizwan Fadilah, Fajar Noor, Tri Suaka & Nabila, serta Sheera 'The Icon'. Bintang sinetron terbaru "Kesetiaan" yang terdiri dari Keysha Angelica, Noel Londok, Audy Maulydina, dan Bunga Elisabeth bakal hadir untuk pertama kalinya di Purworejo.

Nggak cuma musik, ada banyak kegiatan off-air gratis buat keluarga. Mulai dari senam massal, jalan sehat, Baris Beraksi SCTV, sampai lomba mewarnai untuk anak TK dan SD. Ada juga parade artis dan wahana Jelajah SCTV buat yang mau ngerasain vibe program unggulan SCTV. Khusus malam Minggu, Sridevi bakal kasih penampilan spesial. SCTV juga bakal bagi-bagi hadiah menarik dan merchandise eksklusif selama rangkaian acara.

Banardi Rachmad, Deputy Director Programming SCTV, bilang kalau mereka ingin menjadikan Karnaval SCTV sebagai momen spesial yang bisa dinikmati masyarakat lewat tayangan on-air maupun aktivitas off-air. Dia juga berterima kasih atas antusiasme warga Purworejo yang jadi tolok ukur sukses untuk kota-kota berikutnya.

Kapan lagi bisa nonton konser gratis sambil ketemu artis idola di tengah kota?