Jasmine Ayudhya masuk nominasi AMI Awards 2026, konsistensinya gila banget!

Hiburan

Jasmine Ayudhya baru saja mencatatkan prestasi keren di industri musik tanah air. Penyanyi cilik asal Yogyakarta ini berhasil masuk nominasi Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026 untuk kategori Artis Solo Anak-Anak Terbaik. Kalau dihitung-hitung, ini adalah kali ketiga Jasmine masuk nominasi setelah sebelumnya juga mendapatkan kesempatan yang sama pada tahun 2023 dan 2024.

Kita semua tahu kalau konsistensi itu susah, tapi Jasmine membuktikan kalau dia bisa menjaga performanya sejak usia dini. Perjalanan kariernya memang sudah dimulai sejak sangat awal, mengingat ia lahir pada 15 Januari 2017 dan mulai menekuni dunia tarik suara saat baru berusia empat tahun. Bakat alaminya ini kemudian dipoles lebih dalam melalui pendampingan dari Yunan Helmi, yang berperan sebagai produser sekaligus musisi nasional.

Eksplorasi lagu original dan cover

Di bawah arahan Yunan Helmi, Jasmine tidak main-main dalam urusan produksi musik. Ia menjalani proses produksi secara profesional untuk mengembangkan karakter vokalnya lewat berbagai lagu anak-anak. Selama berkarier, Jasmine telah merilis banyak lagu original yang diciptakan maupun diproduseri oleh Yunan Helmi. Beberapa judul yang sudah rilis antara lain Bintang, Liburan ke Jogja, Ayolah Menabung, Sampai Jumpa, Diculik Alien, Awan Rasa Stroberi, Kita Anak Indonesia, serta Pantai dan Laut.

Menariknya, lagu-lagu original ini punya tema yang sangat relate dengan kehidupan anak-anak. Ada yang membahas soal pendidikan, persahabatan, sampai rasa cinta terhadap lingkungan dan Indonesia. Jadi, musiknya bukan cuma buat didengarkan, tapi juga membawa pesan yang edukatif.

Tidak hanya terpaku pada lagu baru, Jasmine juga punya misi untuk menjaga eksistensi musik anak melalui rekaman lagu-lagu populer lintas generasi. Ia membawakan kembali lagu Bangun Tidur dan Naik Delman ciptaan Pak Kasur, serta lagu Minum Air Putih karya Rizca Ayu. Koleksi cover-nya juga mencakup lagu Sayonara, Potong Bebek, Kepala Pundak Lutut Kaki, Burung Hantu, Bermain Layang-Layang, dan Anak Kambing Saya. Ini langkah yang pintar supaya pendengar muda tetap kenal dengan lagu-lagu legendaris.

Belajar jadi pencipta lagu

Satu hal yang bikin kita salut, Jasmine tidak mau cuma jadi penyanyi yang sekadar membawakan lagu orang lain. Saat ini, ia mulai menunjukkan ketertarikan besar dalam proses penciptaan lagu. Hasilnya pun sudah terlihat dengan terciptanya beberapa karya sendiri, seperti lagu Kebun Binatang dan Bermain Bola. Selain itu, ada juga lagu berjudul Selamat Ulang Tahun yang saat ini masih dalam tahap persiapan untuk dirilis.

Proses belajar menciptakan lagu ini sengaja dilakukan agar Jasmine tidak hanya tampil di depan mikrofon, tetapi juga mampu menghasilkan karya musik secara mandiri. Yunan Helmi, selaku Owner PresidenMusikIndo, menjelaskan bahwa pembinaan untuk Jasmine dilakukan secara bertahap. Tujuannya agar Jasmine punya ruang untuk mengeksplorasi potensi musiknya dan membentuk karakter serta kreativitas yang memiliki identitas tersendiri.

Yunan menekankan bahwa perjalanan Jasmine adalah bagian dari proses panjang dalam membangun talenta musik anak. Baginya, pembinaan tidak boleh hanya fokus pada kemampuan bernyanyi, tetapi harus mencakup pengenalan proses kreatif dalam menghasilkan karya. Keberanian Jasmine untuk menciptakan lagu sendiri menjadi bagian penting dari pengembangan bakatnya.

Menyeimbangkan sekolah dan hobi

Meski jadwalnya padat dengan urusan rekaman dan nominasi penghargaan, Jasmine tidak melupakan kewajibannya sebagai pelajar. Saat ini ia duduk di kelas 4 SD Kinderstation Primary. Keseharian Jasmine bukan cuma soal musik, tapi juga tentang pengembangan diri yang sangat beragam. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan mulai dari les vokal dan piano, hingga belajar karawitan.

Tidak berhenti di seni, Jasmine juga melatih ketangkasan dan strateginya melalui olahraga tenis dan catur. Semua aktivitas ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara pendidikan formal, minat pribadi, dan pengembangan bakat yang sudah ia rintis sejak kecil.

Keberhasilan masuk nominasi AMI Awards selama tiga periode, yakni 2023, 2024, dan 2026, menjadi bukti nyata kualitas penyanyi asal Yogyakarta ini. Dengan modal lagu-lagu original, pengalaman rekaman yang matang, serta kemampuan menciptakan lagu, Jasmine diharapkan bisa terus memperkaya khazanah musik anak di Indonesia. Prestasi ini bukan sekadar piala, tapi jadi motivasi untuk terus menciptakan karya yang kreatif dan edukatif buat generasi muda.

Kira-kira siapa ya yang bakal jadi juara di kategori Artis Solo Anak-Anak Terbaik tahun ini?