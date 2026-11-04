Maudy Ayunda gelar mitoni, tampil anggun pakai kebaya lilac

Hiburan

Maudy Ayunda dan Jesse Choi menggelar acara Mitoni atau tingkeban untuk memohon doa bagi kesehatan, keselamatan, serta kelancaran proses persalinan ibu dan calon bayinya. Acara tradisi Jawa ini dilakukan saat Maudy sudah memasuki trimester ketiga usia kehamilannya.

Prosesi dimulai dengan sungkeman Maudy kepada orangtua dan suaminya. Untuk momen ini, mereka tampil serasi dengan busana tradisional bernuansa ungu. Maudy sendiri terlihat sangat anggun mengenakan kebaya brukat warna lilac yang dipadukan dengan kain jumputan senada, lengkap dengan sanggul di kepalanya. Karena sudah masuk usia kehamilan tujuh bulan, baby bump Maudy juga terlihat semakin besar.

Jesse Choi tak kalah maksimal dengan mengenakan beskap lengkap dengan blangkon. Saat memasuki prosesi siraman, Maudy berganti pakaian menggunakan kain jumputan yang dipadukan dengan cape ronce melati. Dalam momen tersebut, Jesse Choi ikut membasahi istrinya menggunakan air khusus yang berasal dari tujuh sumber mata air berbeda. Wajah Jesse terlihat sangat bahagia karena sebentar lagi akan resmi menjadi seorang ayah.

Lewat unggahannya, Maudy menjelaskan bahwa momen 7 bulanan ini dilakukan bersama keluarga beberapa minggu yang lalu. Selain berdoa untuk calon buah hatinya, Maudy juga memberikan dukungan bagi ibu-ibu lain yang sedang menjalani kehamilan dengan segala tantangannya agar selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan dukungan yang dibutuhkan.

Vibes-nya benar-benar definisi keluarga bahagia yang bikin kita semua ikut gemas menunggu kelahiran si kecil.