Sarwendah tolak tawaran damai Ruben Onsu soal cicilan rumah Rp12,4 miliar

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Mediasi gugatan dugaan wanprestasi yang diajukan Sarwendah terhadap mantan suaminya, Ruben Onsu, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menemui jalan buntu. Sarwendah secara tegas menolak proposal perdamaian yang diajukan kubu Ruben Onsu.

Penolakan ini terjadi karena dalam proposal tersebut, pihak Ruben Onsu justru meminta Sarwendah untuk melunasi sendiri sisa kewajiban cicilan rumah. Alasan yang diberikan oleh pihak Ruben adalah adanya kendala finansial.

Kuasa hukum Sarwendah, Jaenudin, menjelaskan bahwa tawaran tersebut muncul karena Ruben merasa terkendala keuangan, sehingga Sarwendah dipersilakan membayarkan sendiri aset tersebut. Namun, setelah dikomunikasikan, Sarwendah merasa keberatan dan langsung menolak usulan itu.

Jaenudin menilai pihak Ruben Onsu tidak konsisten dengan ucapannya dan terkesan ingin lepas tangan dari komitmen yang sudah dibahas sebelumnya. Pihak Sarwendah menekankan bahwa meskipun penyelesaian bisa diserahkan kepadanya, harus ada bentuk tanggung jawab yang jelas, bukan sekadar menyerahkan kewajiban begitu saja dengan alasan terkendala finansial.

Penolakan ini disampaikan langsung oleh Sarwendah melalui video call saat agenda mediasi bersama hakim. Menurut kuasa hukumnya, tawaran tersebut tidak bisa dibenarkan karena pihak Ruben seolah lepas tangan dan hanya berkata bahwa itu aset Sarwendah dan memintanya menyelesaikannya sendiri.

Kasus ini berawal dari gugatan perdata dugaan wanprestasi yang didaftarkan Sarwendah terhadap Ruben Onsu, dengan menarik PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai turut tergugat. Sengketa ini berkaitan dengan kesepakatan pascaperceraian dalam Akta Notaris Nomor 39.

Fokus utamanya adalah cicilan dua unit rumah di kawasan Cipete (BDN) dan Rempoa yang dijadikan agunan kredit bank dengan total kewajiban mencapai Rp12,4 miliar. Sarwendah mempermasalahkan setoran cicilan rumah tersebut yang terhenti sejak akhir 2025, yang berisiko membuat aset rumah tinggal mereka disita atau dilelang oleh bank.