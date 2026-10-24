Siap-siap nostalgia, film Oki & Nirmala rilis teaser dan bakal tayang 2027

Hiburan

Kabar gembira buat kita yang tumbuh besar dengan bacaan ikonik anak Indonesia. Rumah produksi Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment baru saja merilis teaser film Oki & Nirmala yang diadaptasi dari majalah Bobo. Cuplikan ini sudah mulai diputar di jaringan bioskop sejak 22 Oktober 2026, barengan dengan penayangan film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah.

Andi Boediman selaku Produser dan Produser Eksekutif bilang kalau Oki dan Nirmala sudah menemani anak-anak Indonesia lebih dari 50 tahun. Makanya, menurut dia, perjumpaan pertama penonton dengan sosok Nirmala memang paling pas terjadi di layar lebar. Sutradara Hanung Bramantyo juga berharap teaser singkat ini bisa jadi "pintu kecil" buat penonton menyelami keajaiban dan imajinasi Negeri Dongeng.

Karakter utama Nirmala sendiri bakal diperankan oleh Tissa Biani. Tissa mengaku emosional karena Oki & Nirmala adalah temannya sejak kecil, jadi bisa jadi bagian dari proyek ini rasanya seperti mimpi masa kecil yang jadi nyata.

Tim produksi juga nggak main-main dalam menggarap atmosfer film ini supaya presisi dengan ekspektasi penggemar. Robert Ronny selaku produser berkomitmen mewujudkan visual Negeri Dongeng agar pembaca Bobo merasa masuk ke dunia yang sama dengan imajinasi mereka. Hal yang sama dirasakan Pandu Birantoro, produser lain dalam proyek ini, yang merasa mengerjakan dunia ini seperti mengembalikan sesuatu yang dulu menemani masa kecilnya.

Catat tanggalnya, film Oki & Nirmala dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada tahun 2027. Buat yang mau update informasi terbaru, bisa langsung pantau akun media sosial @paragonpictures.id atau @filmokinirmala.

Sumpah, semoga visual Negeri Dongeng-nya nggak zonk dan beneran sesuai ekspektasi kita yang dulu hobi baca Bobo!