Siap-siap goyang di Pasar Nassar menjelang konser Lost in the Jungle

Hiburan

Konser King Nassar bertajuk "Lost in the Jungle" bakal digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 7 November 2026. Tapi sebelum hari H, buat kalian yang sudah nggak sabar, ada Pasar Nassar yang dibuka untuk umum sebagai bagian dari rangkaian acara tersebut.

Pasar Nassar ini mengusung nuansa Lost in the Jungle dan dijadwalkan buka pada Jumat, 6 November 2026, mulai pukul 14.00 WIB di Istora Senayan, Jakarta. Di sana nanti bakal banyak tenant F&B, hiburan dangdut, sampai Booth The New Gacha Berhadiah BCA.

Bicara soal booth BCA, mereka bakal kasih banyak aktivitas interaktif. Ada game Gacha, spot foto bertema hutan, sampai karaoke seru. Pengunjung juga punya kesempatan buat bawa pulang hadiah menarik. Plus, ada tim BCA yang siap bantu buat kalian yang mau mulai pakai myBCA.

Buat yang hobi jajan, makan dan minum di Pasar Nassar bisa jadi lebih hemat. Ada potongan harga sampai Rp20 ribu di tenant F&B pilihan kalau kalian bayar pakai QRIS di myBCA atau Kartu Kredit BCA.

Jadi, siapkan myBCA kamu dan ajak teman atau keluarga buat seru-seruan bareng di Pasar Nassar.