Melaney Ricardo dan Sahrul Gunawan akhirnya baikan

Hiburan

Melaney Ricardo dan Sahrul Gunawan akhirnya berbaikan setelah sempat terjadi kesalahpahaman. Drama ini bermula ketika Sahrul Gunawan menuduh Melaney Ricardo telah membocorkan rahasianya kepada orang lain.

Sahrul Gunawan mengaku benar-benar meminta maaf karena sudah membuat kegaduhan. Ia bahkan sengaja datang jauh-jauh dari Bandung hanya untuk meminta maaf secara langsung kepada Melaney Ricardo.

Dine Mutiara Aziz terlihat memeluk Melaney Ricardo. Ia mengaku sudah mengomeli pelaku kegaduhan selama dua hari dua malam dan menyebut dirinya lebih galak.

Kini, keduanya sudah bertemu dalam suasana yang hangat dan mengakhiri perselisihan mereka. Jujur saja, drama minta maaf sampai datang antar kota begini memang paling ampuh buat nyelesein salah paham.