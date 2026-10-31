Dian Piesesha bikin nostalgia di konser Memories of The Soul Volume 1

Hiburan

Dian Piesesha tampil memukau saat mengisi konser Memories of The Soul Volume 1 di Balai Sarbini pada Sabtu malam. Menggunakan gaun putih gading yang berkilau, penyanyi kelahiran Bandung ini berhasil menghipnotis ratusan penonton lewat karakter vokal melankolisnya yang sangat khas.

Dalam penampilannya, Dian membawakan empat lagu emas ciptaan maestro Pance Pondaag. Lagu-lagu seperti Tak Ingin Sendiri dan Satukanlah Hati Kami dinyanyikan dengan merdu, membuat suasana nostalgia terasa sangat kental. Sebagai penutup, ia membawakan hit Engkau Segalanya Bagiku serta Kucoba Hidup Sendiri yang disambut gemuruh antusiasme para penggemar musik era delapan puluhan.

Penampilan ini sekaligus membuktikan bahwa eksistensi karier musik Diah Daniar—nama asli Dian Piesesha—tetap terjaga dan konsisten mewarnai belantika musik tanah air sejak era delapan puluhan.

Konser besutan S3 Entertainment ini tidak hanya menampilkan Dian, tapi juga menghadirkan lima penyanyi legendaris lainnya. Ratih Purwasih, Betharia Sonata, Rita Effendy, Yana Julio, dan Atiek CB turut naik ke atas panggung untuk memeriahkan suasana. Masing-masing dari mereka membawakan empat lagu andalan untuk mengobati rasa rindu para pencinta tembang kenangan di Jakarta.

Jujur saja, melihat deretan diva pop melankolis berkumpul di satu panggung itu seperti mesin waktu. Vibe-nya benar-benar membawa kita balik ke masa di mana lagu galau punya kedalaman emosi yang beda. Definisi sukses mengobati rindu yang sebenarnya.