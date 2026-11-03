Bukan cuma istri Asnawi, Yuriska Patricia ternyata punya CV akting yang panjang

Hiburan

Yuriska Patricia resmi menikah dengan pesepak bola Asnawi Mangkualam pada 1 November 2026. Pernikahan mereka mengusung mahar berupa 70 gram emas dan uang tunai sejumlah Rp1.111.026. Momen bahagia ini merupakan kelanjutan dari lamaran romantis yang dilakukan Asnawi di atas perahu kawasan Danau Beratan, Bedugul, Bali, pada Juni 2026.

Yuriska bukan hanya dikenal sebagai istri atlet. Perempuan kelahiran tahun 2000 ini juga merupakan aktris sekaligus content creator. Jejak kariernya cukup beragam, mulai dari layar lebar sampai web series.

Di dunia film, Yuriska pernah membintangi judul Laund Show dan Home Pimpa. Kalau kamu sering nonton sinetron, mungkin kamu pernah melihatnya di produksi televisi seperti Naik Ranjang, Jodoh yang Tertukar, 99 Nama Cinta, dan Wanita Istimewa. Tidak berhenti di situ, ia juga sempat tampil dalam web series Redmi A Love Song dan Hati-hati di Jalan.

Sebelum akhirnya berlabuh ke pelaminan dengan Asnawi, kehidupan asmara Yuriska yang akrab dipanggil Chia ini juga sempat jadi bahan pembicaraan. Pada 2022, ia diketahui pernah menjalin hubungan singkat dengan aktor Kiki Farel.

Chia bahkan sempat diperkenalkan kepada ibunda Kiki, Mama Dahlia. Kiki sempat bercerita kalau Chia datang menemui ibunya saat sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Mereka bahkan pernah berbuka puasa bersama, dan Chia kembali menjenguk Mama Dahlia ketika perawatan yang terakhir kali.

Keren juga ya, sudah punya portofolio akting yang lumayan banyak sebelum akhirnya jadi bagian dari keluarga Asnawi Mangkualam.