Email Betrand Peto Diretas, Ada Video Bocor sampai TikTok

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Kabar kurang enak datang dari Betrand Peto. Kuasa hukumnya, Timothy Ezra Simanjuntak, mengungkap adanya dugaan akses ilegal atau peretasan pada akun email milik Betrand. Salah satu data yang berkaitan dengan email tersebut adalah video yang belakangan ramai diperbincangkan di TikTok.

Ezra menduga peretasan ini sudah terjadi selama beberapa bulan. Sayangnya, Betrand baru menyadari ada yang nggak beres setelah data pribadinya bocor dan tersebar di media sosial. Padahal, sebelumnya Betrand sempat menerima beberapa notifikasi autentikasi atau verifikasi di perangkatnya, tapi saat itu dia menganggap hal tersebut bukan masalah besar.

"Ternyata sudah banyak notifikasi untuk otentikasi verifikasi yang kedua. Tapi klien kami baru paham setelah datanya bocor," ujar Ezra pada 2 November 2026.

Soal kerugian, Ezra menyebut dampak yang dirasakan Betrand sejauh ini bersifat immateriil. Saat ini, pihaknya masih mengkaji apakah ada akun email lain yang juga digunakan dalam proses verifikasi dua langkah tersebut.

Menanggapi pertanyaan soal kemungkinan keterlibatan orang terdekat atau keluarga, Ezra menegaskan kalau Betrand sekarang sudah masuk kategori dewasa dan memiliki kecakapan hukum. Artinya, pertanggungjawaban hukum setiap individu sudah berdiri sendiri dan terpisah.

Kasus dugaan akses ilegal ini sebenarnya sudah dilaporkan oleh ayah Betrand, Ruben Onsu, ke Polda Metro Jaya pada 11 Oktober 2026. Laporan dengan nomor STTLP/B/7627 tersebut mencakup dua dugaan perkara: akses ilegal terhadap email Betrand serta penyebaran foto dan video pribadi tanpa izin. Selain itu, ada juga dugaan pencemaran nama baik terkait rekaman video call. Pihak pelapor juga mengungkap adanya keterkaitan sebuah alamat email dan dua nomor telepon dengan akses akun Betrand.