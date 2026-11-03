Evolusi karier Fadil Jaidi: dari aktor cilik sampai jadi raja konten

Hiburan

Fadil Jaidi mungkin lebih dikenal karena kegemaran menjahili ayahnya, Muhammad Jaidi atau Pak Muh, tapi perjalanannya di dunia hiburan sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Pria kelahiran 17 Oktober 1994 ini tidak langsung jadi seleb TikTok, tapi memulai langkahnya sebagai aktor cilik.

Era Sinetron dan Akting

Fadil terjun ke dunia akting sejak kecil. Dia pernah membintangi sinetron Tuyul dan Mbak Yul pada 2002. Setelah itu, dia lanjut tampil di beberapa judul lain seperti Nirmala pada 2004, Tawakal pada 2005–2006, dan Pelangi-Pelangi Cinta pada 2006. Di sinetron Tawakal, Fadil memerankan karakter bernama Yono. Jujur, membayangkan Fadil versi kecil sudah mulai berakting itu menarik banget.

Eksperimen di Dunia Musik

Tidak puas hanya berakting, Fadil juga mencoba peruntungan di bidang tarik suara. Sejak 2013, dia mulai merilis beberapa lagu. Beberapa single yang dirilisnya antara lain Arti Setia pada 2013, Ku Jatuh Hati pada 2016, Pembenaran Cinta pada 2020, dan Kalah pada 2023. Meskipun sekarang lebih fokus bikin konten, ternyata dia punya sisi musisi juga.

Transformasi Jadi Kreator Konten

Perjalanannya di dunia digital dimulai lewat kanal YouTube bersama teman-temannya, Samsolese, sekitar 2016. Isinya macam-macam, mulai dari konten hiburan sampai video kreatif. Fadil kemudian membuat kanal YouTube pribadi pada 2017, meski baru mulai rajin unggah video pada 2020.

Strategi kontennya simpel tapi juara: menampilkan aktivitas sehari-hari dan interaksi keluarga. Daya tarik utamanya jelas interaksi spontan dan ekspresif Pak Muh saat dijahili Fadil. Konten komedi keluarga ini tidak cuma ramai di YouTube, tapi juga meledak di Instagram dan TikTok. Hasilnya? Pada Oktober 2023, Fadil sukses mencapai 10 juta pengikut di Instagram.

Ekspansi Bisnis dan Layar Lebar

Sekarang, kiprah Fadil sudah jauh melampaui media sosial. Dia terjun ke dunia bisnis kuliner dengan merek Traffic Bun. Di sisi lain, dia tetap eksis di layar kaca lewat program seperti Tonight Show dan Lapor Pak!, bahkan muncul di film Dealova pada 2024.

Dari aktor cilik sampai jadi influencer hits, Fadil membuktikan kalau konsistensi dan humor yang natural bisa membawa seseorang ke puncak popularitas. Menurut kalian, konten mana yang paling kocak: momen dijahili Pak Muh atau pas dia lagi serius?