Banjir cameo, drakor Dead-End Job rilis di Netflix

Hiburan

Drakor orisinal Netflix berjudul Dead-End Job sudah bisa ditonton mulai 30 Oktober 2026. Serial bergenre thriller-horor ini jadi obat rindu buat fans Lee Jae Wook yang saat ini lagi menjalani wajib militer.

Ceritanya fokus ke Byeon Hyeok Jun, karakter yang diperankan Lee Jae Wook, yang terjebak dalam pekerjaan paruh waktu berbahaya demi melunasi utang. Biar makin seru, tim produksi menghadirkan banyak artis Korea sebagai cameo di sepanjang cerita.

Meski cuma muncul sebentar, para cameo ini dianggap punya peran penting dalam alur cerita dan sukses mencuri perhatian penonton lewat akting mereka. Jujur, strategi naruh cameo banyak-banyak gini emang selalu efektif buat bikin kita gagal fokus, kan?