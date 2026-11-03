Cuma modal DM Instagram, Archie Hekagery berhasil ajak Ron Smoorenburg main di Pasukan 1000 Janda

Hiburan

Siapa sangka jalur DM Instagram bisa jadi kunci buat dapatin aktor laga internasional. Itulah yang terjadi saat sutradara Archie Hekagery mencoba mengajak Ron Smoorenburg bergabung dalam film Pasukan 1000 Janda.

Archie ternyata sudah mengidolakan Ron sejak dia masih SMP. Keinginan kuat itulah yang bikin Archie nekat mengirim pesan langsung ke akun Instagram sang aktor untuk mengajaknya casting. Ternyata, Ron memberikan respons positif dan setuju untuk terlibat dalam proyek film ini.

Dalam Pasukan 1000 Janda, Ron berperan sebagai Cornelis de Kraker yang terlibat dalam berbagai adegan pertarungan. Pengalaman laga internasional Ron, termasuk saat berhadapan dengan Jackie Chan di film Who Am I? tahun 1998, jadi modal besar buat memerankan karakter ini.

Ron juga sempat bekerja sama dengan pemain Indonesia, salah satunya Atiqah Hasiholan yang memerankan Laksamana Malahayati. Ron bahkan memuji kemampuan Atiqah saat adegan laga. Dia bercerita bahwa saat bermain bersama Atiqah, ia hampir mengenainya, terkadang hanya berjarak satu sentimeter, tapi Atiqah tetap bisa menguasai aktingnya dengan hebat.

Karakter Cornelis de Kraker yang dimainkan Ron sendiri bakal terlibat konflik dengan pasukan Laksamana Malahayati. Pasukan 1000 Janda dijadwalkan tayang di bioskop mulai 12 November 2026.

Jujur, kita semua harus belajar dari Archie kalau mau ngejar idol. Tinggal DM, siapa tahu dibales dan malah jadi rekan kerja, kan?