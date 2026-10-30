Mawar de Jongh bilang cantik itu nggak ada standar kakunya

Hiburan

Aktris dan penyanyi Mawar de Jongh baru saja mengingatkan kita buat merawat diri secara realistis. Menurutnya, kita nggak perlu terjebak dalam arus tren yang berlebihan atau merasa FOMOan cuma demi penampilan.

Bagi Mawar, kecantikan itu nggak punya standar atau batasan yang kaku. Dia merasa setiap orang punya kebebasan penuh buat mengekspresikan diri, mulai dari urusan gaya busana, tatanan rambut, sampai riasan wajah.

"Kalau berbicara penampilan, aku rasa semua orang punya cara masing-masing untuk mengekspresikan diri lewat cara berpakaian, cara menata rambut, atau menata makeup-nya," kata Mawar. Dia menegaskan kalau menurutnya nggak ada batasan dalam mengekspresikan diri lewat penampilan.

Jujur, kita setuju banget sih. Ngapain pusing mikirin standar orang lain kalau kita bisa jadi diri sendiri dan tetap merasa pede, kan?