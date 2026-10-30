Dijodohkan netizen gara-gara sepatu kembar, Asri Welas tegas tolak Desta Mahendra

Hiburan

Asri Welas akhirnya buka suara soal rumor perjodohan dirinya dengan Desta Mahendra yang lagi ramai dibahas warganet. Isu ini muncul gara-gara mereka ketahuan pakai sepatu kembar pas kasih kejutan ulang tahun buat Ariel NOAH beberapa waktu lalu. Ditambah lagi, status keduanya yang sama-sama lagi sendiri bikin netizen makin semangat jadi mak comblang.

Tapi sayangnya buat para shipper, Asri Welas dengan tegas menolak perjodohan itu. Dia menegaskan kalau hubungannya sama Desta itu murni sahabatan. Mereka ternyata sudah kenal lama banget karena sama-sama pernah berkecimpung di dunia penyiaran radio selama sembilan tahun. Asri dulu di Delta FM, sementara Desta di Prambors.

Karena pertemanan yang sudah terjalin lama, Asri mengaku sudah tahu banget soal kehidupan pribadi mantan suami Natasha Rizky ini. Mulai dari siapa pacarnya sebelum menikah, momen pernikahannya, sampai sekarang Desta kembali sendiri, Asri tahu semua ceritanya. Makanya, Asri merasa sudah paham banget gimana selera asmara Desta.

Asri bahkan sempat membocorkan kriteria wanita idaman Desta yang bikin suasana jadi pecah. Menurut Asri, Desta itu tidak suka perempuan yang lebih tua darinya. Dengan nada bercanda, Asri bilang kalau selera Desta itu bukan "mama-mama", tapi lebih ke "adik-adik".

Yah, kalau kriterianya saja sudah begitu, sepertinya harapan netizen buat jodohin mereka harus segera dipendam dalam-dalam. Kita tunggu saja siapa nanti yang bisa masuk kriteria "adik-adik" versi Desta!