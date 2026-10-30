Andre Taulany lagi program hamil sama Amanda Rigby, doain ya!

Hiburan

Andre Taulany dan Amanda Rigby baru saja menyelesaikan bulan madu mereka di Italia selama kurang lebih satu bulan setelah resmi menikah pada pertengahan September lalu. Begitu balik ke Indonesia, Andre langsung buka-bukaan soal perjalanan romantis mereka sekaligus soal rencana masa depan rumah tangganya.

Meski ini sudah jadi pernikahan kedua buat Andre, dia mengaku tetap punya keinginan kuat untuk punya keturunan dari Amanda Rigby. Saat ditemui, Andre mengonfirmasi kalau mereka memang sedang menjalankan program kehamilan. "Lagi diusahakan. Bismillah lah, mudah-mudahan bisa cepat dikasih," kata Andre.

Tapi, Andre masih menutup rapat soal detail metode atau tahapan program hamil yang mereka jalani. Komedian berusia 52 tahun ini cuma berharap bisa diberi rezeki untuk kembali menimang anak.

Selain soal anak, Andre juga cerita kalau dia sekarang makin mengenal karakter Amanda. Buat ayah tiga anak ini, pernikahan di usianya sekarang bukan cuma soal cari istri, tapi lebih ke menemukan teman hidup yang bisa jadi support system satu sama lain. Menurutnya, pasangan itu harus bisa saling mendukung dalam menjalani hidup.

Jujur, kita semua pasti setuju kalau di umur segitu, yang dicari memang kenyamanan dan partner yang satu frekuensi, bukan sekadar status. Semoga proses program hamilnya lancar jaya ya!