Hiburan

Selvi Kitty bikin heboh setelah mengaku sudah menikah secara diam-diam. Sampai saat ini, wajah dan identitas suami barunya masih dirahasiakan, yang jadi keresahan banyak orang.

Saat hadir di studio Pagi Pagi Ambyar, Trans TV, Jakarta Selatan pada Jumat 20 November 2026, Selvi akhirnya buka suara. Dia menegaskan bahwa suaminya bukan suami orang. Selvi juga menjelaskan kalau saat mereka bertemu, status dirinya adalah janda dan sang suami adalah duda.

Soal apa pekerjaan suaminya, Selvi cuma kasih bocoran tipis kalau mereka berada di lingkungan yang berseberangan. Dia mengatakannya sambil tersenyum.

Kabar bahagianya, Selvi Kitty saat ini sedang mengandung anak laki-laki dari pernikahannya tersebut. Kita doakan saja semuanya lancar sampai persalinan nanti.

Kira-kira siapa ya sosok misterius yang bikin Selvi jatuh cinta ini?