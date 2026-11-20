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Perusahaan milik Raffi Ahmad lagi jadi pusat perhatian gara-gara kerja sama dengan sejumlah kementerian yang menggunakan anggaran negara. Nilai kerja samanya nggak main-main, mencapai Rp 14,69 miliar. Di tengah sorotan tersebut, Raffi berjanji bakal mengalokasikan bantuan Rp 15 miliar untuk para korban bencana di Aceh.

Kondisi ini memicu kritik keras soal bagaimana pejabat publik menentukan prioritas belanja negara. Menurut Agustinus Subarsono, dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), ada masalah serius soal sensitivitas sosial di kalangan pejabat saat menyusun anggaran. Dia menilai para pejabat kadang lebih sensitif terhadap kepentingan politik ketimbang kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Agustinus memberikan contoh saat kebakaran hutan dan lahan melanda Kalimantan sampai sekolah-sekolah harus belajar daring. Menurut Agustinus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah semestinya mempertimbangkan alokasi anggaran untuk membantu kebutuhan pulsa atau internet bagi murid dan sekolah.

Pada 19 November 2026, Agustinus menyebutkan bahwa ia mengamati kurangnya sensitivitas pejabat publik terhadap kondisi masyarakat dalam penyusunan anggaran, terutama saat ada bencana dan kebutuhan mendesak. Ia melihat fenomena di mana sensitivitas politik justru lebih tinggi daripada sensitivitas sosial.

Kasus kerja sama perusahaan Raffi Ahmad yang menggunakan APBN ini dianggap harus jadi pelajaran penting buat para birokrat dan pejabat publik dalam mengelola uang negara. Transparansi dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi poin utama yang harus diperbaiki agar setiap rupiah benar-benar menjawab kebutuhan warga, seperti akses pendidikan atau bantuan saat bencana.