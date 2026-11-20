Hiburan

Windah Basudara baru saja mencoba Grand Theft Auto VI (GTA 6) lewat live streaming perdananya di YouTube. Streamer ini menjelajahi banyak hal, mulai dari mencoba berbagai kendaraan seperti mobil, motor, kapal, hingga pesawat, sampai mengunjungi gym, pom bensin, dan toko senjata.

Bukan cuma eksplorasi, Windah juga sempat menjalankan beberapa misi utama, termasuk momen saat berkunjung ke rumah Mandy. Tapi ya namanya Bang Windah, nggak afdol kalau nggak ada kejadian konyol yang bikin penonton ketawa ngakak.

Ada beberapa momen absurd yang tertangkap kamera, salah satunya pas dia pertama kali coba nyetir tapi malah nabrak mobil lain. Yang paling bikin pecah adalah saat terjadi salah paham ketika Jason tidur bareng sahabatnya, Cal Hampton. Reaksi Windah yang ekspresif bikin sesi streaming perdana ini jadi kocak minta ampun.

Jujur, melihat kekacauan yang dibuat, kita jadi makin nggak sabar nunggu live streaming selanjutnya.