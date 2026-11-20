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Fitri Salhuteru sudah memberikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 November 2026. Pengusaha sekaligus selebgram ini menegaskan kalau keterangannya tidak bertujuan untuk memberatkan salah satu pihak.

Fitri berharap kesaksiannya bisa menjadi masukan objektif bagi majelis hakim serta membuka jalan penyelesaian damai bagi kedua publik figur tersebut. "Mudah-mudahan kesaksian saya ini bisa meluluhkan keduanya dan memberikan masukan buat majelis hakim yang mulia, apa pun anak-anak berhak merasakan, menikmati fasilitas kasih sayang dari kedua orang tuanya," kata Fitri Salhuteru.

Di saat yang sama, Fitri juga menepis anggapan kalau dia hadir di ruang sidang cuma untuk membela Ruben Onsu sebagai penggugat. Dia meluruskan bahwa fokus utamanya adalah pemenuhan hak anak supaya tetap bisa berinteraksi secara sehat dengan ayah dan ibunya.

Fitri menegaskan bahwa dia datang untuk anak-anaknya, bukan untuk Ruben.

Setelah pulang menjalankan ibadah umrah, Fitri mengaku ikut mendoakan agar perselisihan hak asuh ini cepat selesai. Dia berharap Ruben dan Sarwendah bisa duduk bersama lagi untuk membesarkan anak-anak mereka karena menurutnya hal itu akan jauh lebih indah.