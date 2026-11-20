Hiburan

Nadine Chandrawinata merasa bangga karena kedua anaknya sudah punya kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Meski masih berusia 3 dan 5 tahun, anak-anaknya bersama Dimas Anggara ini sudah mulai kritis mempertanyakan persoalan kebakaran hutan sampai dampak buruknya buat para satwa.

Nadine bahkan sempat terharu saat anak-anaknya membicarakan masalah kebakaran hutan. Mereka tahu kalau hal itu tidak benar dan sampai bertanya siapa yang membakar hutan serta apa yang terjadi setelahnya.

Kesadaran ini muncul karena Nadine dan Dimas sengaja melibatkan anak-anak mereka dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan sejak dini. Mereka diajak membersihkan pantai, memilah sampah, sampai mengubah barang bekas jadi kerajinan tangan seperti bros dan tas. Selain itu, kedua anaknya juga sudah ikut kegiatan komunitas Sea Soldier di kawasan mangrove.

Menurut Nadine, mengenalkan kepedulian lingkungan tidak perlu menunggu anak besar. Ia yakin anak-anak bisa paham berbagai persoalan kalau diberi kesempatan belajar dan terlibat langsung. Nadine menganggap otak anak kecil itu seperti spons yang berkembang, jadi jangan menganggap mereka tidak mengerti apa-apa.

Bagi Nadine, orang tua punya peran penting sebagai penghubung bagi anak untuk memahami persoalan di sekitarnya. Ia berharap rasa peduli terhadap Bumi tertanam sejak kecil supaya generasi berikutnya tahu tanggung jawab menjaga lingkungan. Menurutnya, kalau Bumi hancur, kita semua juga akan hancur.