Hiburan

El Rumi punya cara yang cukup unik buat menyambut hadirnya video game Grand Theft Auto VI (GTA 6). Demi bisa menikmati permainan tanpa gangguan, suami Syifa Hadju ini membuat kontrak khusus yang berisi sederet aturan untuk sang istri.

Perjanjian tersebut dibagikan El melalui akun Instagram pribadinya pada 19 November 2026. Aturan yang dibuat ternyata tidak cuma soal durasi waktu bermain, tapi sampai mengatur interaksi Syifa Hadju saat El sedang berada di depan layar.

Dalam kontrak itu, El menetapkan bahwa mulai 19 sampai 29 November 2026, dia diperbolehkan memainkan GTA 6 sebanyak yang dia inginkan. Jujur, ini sih level ambisius yang luar biasa buat seorang gamer.

Tapi, ada syarat yang harus dipatuhi Syifa Hadju. Salah satu poin tegasnya adalah sang istri dilarang keras berjalan di depan televisi atau monitor saat El sedang menjalankan misi, menyaksikan cutscene, melakukan perampokan (heist), atau bermain online.

Dalam bunyi kontraknya, El menulis kalau tindakan berjalan di depan layar tersebut bisa mengganggu dan bakal menimbulkan konsekuensi. Kita nggak dikasih tahu konsekuensinya apa, tapi yang jelas El nggak mau momen gaming-nya rusak karena terhalang jalanan istri sendiri.

Kira-kira Syifa Hadju bakal nurut atau malah bikin kontrak balasan ya?